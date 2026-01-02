Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen en Colombia a un británico buscado por un tiroteo en Marbella

Las autoridades colombianas, tras una notificación de Interpol, arrestaron al ciudadano británico buscado por disparar contra varias personas en agosto de 2023

El ciudadano británico Polemos Michael George, tras ser detenido en Colombia

EFE

Bogotá

Las autoridades colombianas detuvieron este jueves en el departamento de Antioquia (noroeste) al ciudadano británico Polemos Michael George, quien es pedido por España por los delitos de tentativa de homicidio y  tenencia ilícita de armas tras disparar contra varias personas en Marbella en el verano de 2023.

El hombre fue detenido en el aeropuerto Internacional José María Córdova del municipio de Ríonegro, que sirve a Medellín, "en atención a una notificación roja de Interpol", señaló el director de la Policía colombiana, general Wiliam Rincón, en X.

"El hoy detenido era buscado por hechos ocurridos el 16 de agosto de 2023 en Marbella, Málaga, cuando realizó múltiples disparos contra varias personas, incluyendo menores de edad, poniendo en grave riesgo la vida de quienes se encontraban en el lugar", agregó el oficial.

Rincón señaló que esta detención es consecuencia del análisis policial y del intercambio oportuno de información con las autoridades españolas y británicas, lo que "permitió identificar su presencia en el país y materializar su captura de manera efectiva".

