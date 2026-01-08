Movilidad
Caos ferroviario en Andalucía por un robo de cable en plena madrugada
Un robo de cable entre Córdoba y Guadajoz provoca retrasos en los trenes de alta velocidad que conectan la comunidad con el resto de España
Un robo de cable registrado entre las estaciones de Guadajoz (Sevilla) y Córdoba está provocando desde primera hora de este jueves importantes retrasos en los servicios de alta velocidad de larga y media distancia, afectando a las conexiones ferroviarias entre Andalucía y el resto de España que discurren por este tramo clave de la red.
En sus redes sociales, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha informado de esta circunstancia tras el robo detectado esta madrugada entre las citadas estaciones.
Avería en el sistema de señalización
Fuentes de esta empresa pública han indicado a EFE que el robo se ha producido en torno a las 00.40 horas de este jueves y ha provocado una avería en el sistema de señalización denominado Linienzugbeeinflussung (LZB), que desde 1992 funciona como control de señales principal en la alta velocidad española.
El robo provoca problemas en ambas vías entre Córdoba y Guadajoz y entre Córdoba y la bifurcación de Málaga en vía II.
Circulación garantizada pero más lenta
Los trenes están circulando con autorización de rebase de señales (BSL), y banalizaciones selectivas por vía I entre Córdoba y Almodóvar, lo que garantiza los viajes pero más lentos de lo habitual.
Los trenes de larga y media distancia de Alta Velocidad registran un retraso medio estimado de 35 minutos, aunque la compañía francesa Ouigo ha suprimido el que tenía que conectar Madrid y Sevilla, con salida desde la capital de España a las 8:42 horas.
ADIF ha indicado que se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible.
