EXPLOSIÓN EN CARABANCHEL
Un "temblor" seguido de una "gran explosión" y momentos de pánico: así se ha vivido la explosión en Carabanchel (Madrid)
Los vecinos del edificio que ha explotado, dejando un muerto y tres heridos graves, cuentan su terrible experiencia
“Estábamos en casa, en el salón, mi pareja y yo, cuando de pronto escuchamos como un temblor y enseguida una gran explosión”, cuenta David, vecino del primero del edificio de Carabanchel donde una explosión de gas se ha llevado por delante medio tejado, dejando a una persona fallecida y tres heridos graves.
Al asomarse inicialmente por la ventana que da al jardín no vieron nada extraño, pero al mirar hacia la parte trasera del edificio descubrieron los escombros. “Los cascotes se quedaron a unos 20 o 50 centímetros de mi ventana”, relata con la voz entrecortada y el susto todavía en el cuerpo.
Ya en la calle, se encontraron con uno de los vecinos del piso superior pidiendo ayuda de forma desesperada. “Se escuchaba decir que él estaba bien, pero que le preocupaba su mujer”, afirma. “En mi portal somos vecinos de toda la vida y hay mucha gente mayor. El susto ha sido enorme”, añade David.
Gladys, del segundo D, traslada un testimonio parecido. Estaba sentada con sus hijos en el salón de su casa cuando se escuchó un terrible estruendo. “De repente escuchamos la explosión. Nos quedamos en shock y salimos corriendo, incluso descalzos”, explica. En el esterior, la escena era caótica: “Todo estaba lleno de vidrios. Miré hacia arriba y pensé que se habían caído los andamios”.
Según esta vecina, desde la calle se escuchaban gritos y personas llorando, mientras los residentes abandonaban el edificio apresuradamente. Poco después llegaron los servicios de emergencia y la policía. Las autoridades han ordenado desalojar el inmueble por riesgo estructural y han pedido a los vecinos que permanezcan fuera a la espera de indicaciones; mientras efectivos de SAMUR Social están atendiendo a los familiares y vecinos afectados por la explosión.
Según los primeros comentarios entre los vecinos, la explosión podría haberse producido en una vivienda del cuarto piso, donde esa misma mañana se estaban realizando trabajos relacionados con la calefacción individual o con una reforma en el piso. El edificio, construido en los años 70, había pasado recientemente la Inspección Técnica y se encontraba en pleno proceso de rehabilitación.
