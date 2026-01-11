Detenido tras siete horas de negociación un hombre que se atrincheró en Sevilla: "Os vais a cagar"

Fin a una mañana de pesadilla en la calle Melilla del barrio de la Extremeña, en Camas. Agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Goes) han detenido al individuo que se atrincheró en su vivienda a primera hora de la mañana , después de amenazar a sus vecinos. En el interior de la vivienda, realizó varios disparos al aire y fue el momento en que se acticvo el protocolo habitual para estos casos. Desde primera hora, un negociador de la Policía Nacional ha estado trabajando sobre el terreno, tratando de convencer al individuo para que se entregara.

Un amplio despliegue policial ha sido necesario para detener a este joven, de unos 30 años, que mantenía atemorizado a sus vecinos y que, según las fuentes consultadas, lleva tiempo siendo un vecino problemático. "Os vais a cagar", ha sido la última amenaza que ha gritado cuando ha salido de la vivienda, esposado y conducido por los agentes hasta el vehículo policial.

Aunque todavía se desconocen detalles del origen de este suceso, todo apunta a una nueva riña con los vecinos de este barrio a las afueras del municipio, en la zona cercana al yacimiento donde apareció el Tesoro del Carambolo.

La zona ha estado acordonada para limitar los movimientos de los vecinos y de los numerosos medios de comunicación que se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

Durante horas, y muy especialmente durante los momentos previos a que los agentes entraran en la vivienda, se han escuchado gritos y alaridos desde el interior de la vivienda.