Fallece una mujer en un incendio en Extremadura

El fuego se produjo en su vivienda del municipio de Valverde del Fresno en la tarde de este domingo

Bomberos del Sepei.

Bomberos del Sepei. / CARLOS GIL

Redacción

Cáceres

Una mujer de 59 años ha fallecido este domingo en un incendio en su vivienda del municipio de Valverde del Fresno, en Extremadura. Según recoge el 112 Extremadura, el suceso se produjo a última hora de la tarde en el domicilio de la fallecida.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron recursos de SEPEI Cáceres, Guardia Civil, y Equipo Médico PAC Valverde del Fresno. Una vez allí, los bomberos extinguieron el incendio y localizan a a la inquilina, que falleció a consecuencia del incendio.

