Castilla y León
Un hombre hospitalizado en Valladolid tras ser apuñalado en la concentración motera Pingüinos
La víctima, de 30 años, fue agredida con arma blanca en la espalda y una pierna cuando se encontraba en la zona de carpas
EFE
Un hombre de 30 años ha resultado herido tras ser agredido con arma blanca en la espalda y una pierna cuando se encontraba en la zona de carpas de ocio de la concentración motera de Pingüinos, en las afueras de la ciudad de Valladolid.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha informado de que los hechos se han producido poco antes de las siete de la mañana, en el marco de una pelea.
A raíz de los avisos recibidos, el 1-1-2 ha avisado a la Policía Local y a la Policía Nacional, que han enviado a la zona a varios agentes.
Por otra parte, el dispositivo preventivo de Cruz Roja en el lugar de los hechos ha atendido al herido, un varón de 30 años, que sufre daños en la espalda y una pierna, por lo que ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
