Investigan la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz: posible caso de violencia de género

Posible caso de violencia de género en Badajoz con resultado de muerte. Una mujer de 78 años ha fallecido ayer lunes en el Hospital Universitario de Badajoz, en el que ingresó el pasado viernes con múltiples contusiones, según ha confirmado la Policía Nacional. La mujer, que regresó a su domicilio, volvió el domingo a ser hospitalizada.

Según ha sabido La Crónica de Badajoz, los hechos ocurrieron el viernes en el domicilio del matrimonio, donde presuntamente el marido, de 81 años, le propinó una "brutal" paliza a la mujer, que ingresó en el hospital Universitario con un hematoma en la cabeza y numerosas contusiones por golpes.

La víctima falleció ayer lunes a las 21.00 horas.

El presunto autor fue detenido por un delito de lesiones y puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad y dictó una orden de alejamiento.

Su hijo la encontró en el suelo

Según fuentes conocedoras del caso, la víctima fue dada de alta la madrugada del sábado y regresó a su domicilio. Fue su hijo, quien al ir a la vivienda de su madre el domingo por la mañana, la localizó en el suelo y la llevó de nuevo al hospital, donde quedó ingresada y falleció ayer lunes.

El marido, pese a la orden de alejamiento impuesta por el juez, se personó en el hospital para verla, por lo que la Policía Nacional volvió a detenerlo. Esta vez el juez decretó su ingreso en prisión, donde se encuentra en estos momentos, por quebrantar la prohibición de acercamiento.

Ahora se está pendiente de que se le practique la autopsia para conocer la causa exacta de la muerte. El resultado podría ser determinante para saber si se imputa al detenido un delito de homicidio.

Fuentes oficiales solo confirman, de momento, la muerte de la mujer y que se investiga como posible caso de violencia de género. Testimonios recogidos por este diario afirman que no existían denuncias previas por violencia de género.

Avisó un vecino

Al parecer, fue un vecino quien, alertado por los fuertes ruidos que escuchaba en el domicilio del matrimonio, alertó el pasado viernes a la policía para que acudiera.

Lo sucedido está siendo investigado por la UFAM de la Policía Judicial de Badajoz. La UFAM es la Unidad de Atención a la Familia y Mujer.