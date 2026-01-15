Vuelo procedente de Estambul
Un avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat por una amenaza de seguridad
El aparato se encuentra apartado de las terminales y rodeado de un avión de combate y equipos de emergencia
Redacción
Efectivos de Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil examinan el avión de la compañía turca Turkish Airlines que en la mañana de este jueves ha hecho un un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat debido a una supuesta amenaza de bomba, según avanzaron Catalunya Ràdio y la ACN. Fuentes del instituto armado explican que el caso está en evaluación, y no confirman aún si la amenaza era real, ni tampoco el hallazgo de artefacto alguno en la aeronave.
El GEDEX ha sido activado para que acudiera desde su acuartelamiento principal de Sant Andreu de la Barca, dado que no tiene presencia permanente en el despliegue de seguridad en pista, que es competencia de la Guardia Civil.
Se trataría de un Airbus A321 identificado como el vuelo TK1853 y correspondiente a la conexión entre las ciudades de Estambul y Barcelona. Fuentes de Aena han explicado a la ACN que se han activado los protocolos y la Guardia Civil está evaluando la situación, pero que, pese a ello, el aeropuerto está operando con total normalidad. Fuentes del instituto armado solo confirman por ahora estar trabajando en una "incidencia" y Protecció Civil de la Generalitat ha situado en alerta el plan Aerocat.
A falta de más información, páginas especializadas como FligthRadar24 ilustran que, tras efectuarse el aterrizaje de emergencia a media mañana, el avión se encuentra apartado de las terminales. Otras, como Trànsit Aeri de Catalunya, indican a su vez que "servicios de emergencia lo rodean" y que habría tomado tierra seguido por un avión de combate.
Aviation Reporter concreta que el piloto de la aeronave activó la señal de alerta 7700 a la altura de Cerdeña, indicando con ello una emergencia general a los controladores de tráfico aéreo. Esta indica una situación crítica como problemas de motor, incendio, emergencia médica y la necesidad de recibir ayuda inmediata, dando prioridad en el espacio aéreo.
