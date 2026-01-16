Condenados a dos años de cárcel tras atracar una farmacia en Sevilla con un cortaúñas: se llevaron dos cajas de galletas

Dos hombres con la cara tapada entraron en una farmacia de Los Pajaritos, en la zona de La Candelaria (Sevilla), con un cuchillo de sierra de 30 centímetros y un cortaúñas el pasado 22 de agosto. Su intención era atracar el local y llevarse el dinero de la caja, pero finalmente lo único que lograron llevarse fueron dos paquetes de galletas de cereales. Este jueves han sido condenados por sentencia in voce en la Audiencia Provincial de Sevilla a dos años y tres meses de cárcel cada uno como autores de un delito de robo con violencia e intimidación.

Los acusados cuentan a sus espaldas con más de cincuenta detenciones. En un primer momento, la Fiscalía había pedido para uno de ellos, con 30 detenciones a sus espaldas, 6 años de prisión. Para el segundo, con tan solo 22 y defendido por el abogado José Manuel Martín Leal, se solicitaban cinco años de privación de libertad.

Ambos acusados aceptaron los hechos que se le imputaban y finalmente la pena ha sido de dos años y tres meses de cárcel para cada uno de ellos. Por esta causa, llevaban en prisión desde el pasado 23 de agosto de 2025.

El relato de acusación de la Fiscalía aceptado por los acusados referenciaba que los varones se presentaron a las 9.40 horas del día de autos en la farmacia. El acusado con mayor número de detenciones portaba un cuchillo de sierra, mientras que el otro llevaba un cortaúñas. "Finalmente, al no conseguir dinero en efectivo, se apoderaron de dos cajas de galletas de cereales y se dieron a la fuga". Ese mismo día, agentes de la Policía Nacional los detuvieron con las armas y los alimentos sustraídos, que fueron entregados a su propietaria.

El robo con violencia en el Código Penal

A los acusados se les ha aplicado la atenuante de drogadicción en la sentencia y se les ha declarado culpables de un delito de robo con violencia o intimidación recogido en el artículo 242 del Código Penal. Cabe recordar que este artículo recoge que los culpables de estos ilícitos deben ser castigados "con la pena de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase".

El punto dos del Artículo 242 del Código Penal establece igualmente que "cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, se impondrá la pena de prisión de tres años y seis meses a cinco años". En el tercero, apunta: "Las penas señaladas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguieren".

Por último, el punto cuatro de este artículo señala: "En atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena inferior en grado a la prevista en los apartados anteriores".