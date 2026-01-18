Atragantamiento
Fallece una menor de 9 años por atragantamiento en Murcia
La niña presentaba un cuadro de asfixia y no podía respirar
José Arrondo
Una niña de 9 años ha fallecido por atragantamieno en Valladolises, pedanía de Murcia.
Los servicios de emergencia han informado de la muerte de la menor que presentaba "un cuadro de asfixia por atragantamiento y no podía respirar".
Según han comentado, los familiares iniciaron el tralado, por medios propios, al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, pero se vieron obligados a detener el vehículo al ver que la menor perdía el conbocimiento.
Esto tuvo lugar en la autovía A30, cerca del acceso al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
Los agentes de la Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 intentaron salvar a la chica con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El Centro de Coordinación y Emergencias 112 de la Región de Murcia indicó a través de sus canales oficiales que "a pesar de los esfuerzos realizados, la menor falleció en el lugar"
El 112 recibió la llamada a las ocho y cuarenta de la noche. En ella pedían auxilio alertando de la situación de extrema gravedad.
- Prohibido subir a la Sierra de Alhaurín este sábado: habrá una batida para cazar jabalíes
- Málaga Acoge da el adiós definitivo a su histórica sede de la calle Ollerías
- Málaga, entre las provincias afectadas por una estafa masiva de adopción de mascotas
- ZBE en Málaga: sombras y dudas de una medida que no convence
- ¿Sabes por qué una de las calles más famosas del Centro de Málaga tiene en su suelo un fantasma, un corazón y una cinta? Estos son los motivos
- Asalto al parque Tivoli en Benalmádena: cuatro intrusos intentan acceder a las instalaciones cerradas
- ¿Dónde va a nevar en Málaga este fin de semana?
- Donald Trump y los tres prototipos malaguitas