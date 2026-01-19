Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba

Las imágenes del accidente de trenes mortal en Córdoba

Las imágenes del accidente de trenes mortal en Córdoba

Accidente de trenes en Córdoba. / Redes sociales

Agencias

Las imágenes del accidente ferroviario de este domingo en el municipio de Adamuz (Córdoba), han sido compartidas en redes sociales por algunos de los pasajeros. "Vamos en el Iryo de Córdoba a Madrid, y a unos 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo, y ha descarrilado del coche 6 para atrás. Se ha ido la luz. Nosotros estamos en el vagón 5", ha comentado una usaria de X en uno de los mensajes que más se han compartido en el primer momento.

Llegada al hospital de heridos del accidente de tren en Adamuz

Llegada al hospital de heridos del accidente de tren en Adamuz

Víctor Castro

Colas en la estación de trenes de Córdoba tras el corte del tráfico ferroviario por el accidente de Adamuz

Colas en la estación de trenes de Córdoba tras el corte del tráfico ferroviario por el accidente de Adamuz

Manuel Ruíz

Atención de emergencia a familiares en la estación de Huelva tras el descarrilamiento

Atención de emergencia a familiares en la estación de Huelva tras el descarrilamiento

Atlas News

Todas las personas que han resultado heridas y necesitaban ser atendidas en hospitales tras el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba han sido ya trasladadas a centros sanitarios, ha informado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Puente ha señalado que, según la información que le ha comunicado el Ministerio del Interior, todas las víctimas que necesitaban ser hospitalizadas han sido ya trasladadas. "No queda ya ninguna en el lugar de los hechos", ha asegurado.

