Investigación
Detenido un hombre de 50 años tras intentar atropellar a su pareja en Ciudad Real
Los hechos han tenido lugar cuando la mujer se dirigía a su puesto de trabajo en Puertollano
EFE
La Policía ha detenido a un hombre de 50 años tras golpear varias veces con su coche el vehículo de su pareja y luego intentar atropellarla en Puertollano (Ciudad Real).
Según ha informado a EFE la Policía Nacional, los hechos han ocurrido este martes sobre las 10:00 horas en el entorno de la calle Jaén, mientras la mujer se dirigía a su puesto de trabajo.
El detenido ha golpeado varias veces con su coche el vehículo de su pareja y cuando esta se ha bajado para refugiarse en un hostal, ha intentado atropellarla y ha arremetido contra la puerta del establecimiento.
Según ha informado en X la Policía de Puertollano, también ha intentado atropellar a los agentes que se han acercado para intervenir.
El hombre permanece detenido desde esta mañana y se prevé que pase a disposición judicial este miércoles por la mañana.
La víctima, que ha resultado herida de forma leve, ha prestado declaración en comisaría y se le ha dado apoyo desde la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Puertollano.
- Ángela y Daniel se bajaron siete minutos antes del accidente en Adamuz: una historia de supervivencia
- Descarrila un tren de Málaga a Madrid: 21 fallecidos y 25 heridos
- El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz
- Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz
- Un accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, deja 21 fallecidos y un centenar de heridos
- Una embarazada que iba en el tren de Málaga durante el accidente ferroviario de Adamuz, en la UCI: 'Está intubada e inconsciente
- Accidente ferroviario en Adamuz: ¿Por qué ha ocurrido el choque?
- Más de veinte fallecidos y un centenar de heridos en el accidente ferroviario de Adamuz