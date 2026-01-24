Atendidas 18 personas tras detenerse un telesilla en Segovia

Un total de dieciocho personas han recibido asistencia sanitaria, sin que hayan requerido traslado a un centro, después de que un telesilla en el que se encontraban se detuviera y permanecieran un tiempo con fío y asustados, en la estación de esquí de La Pinilla, en Segovia.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, tras el suceso, Emergencias Sanitarias -Sacyl- movilizó una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico, un equipo médico de Riaza y un helicóptero medicalizado.

Fue a las 12:37 horas cuando comenzaron a recibirse llamadas alertando de que el telesilla llevaba parado una media hora y había muchas personas en él.

El suceso fue comunicado al Centro Coordinador de Emergencias y fueron movilizados los Bomberos, la Guardia Civil de Segovia y Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Desde la estación de esquí se comunicó al 112 que el problema se debía a una incidencia en los carriles del telesilla.

Ante esta situación, el Centro Coordinador de Emergencias activó al grupo de rescate de la Junta de Castilla y León, así como a las agrupaciones de Protección Civil de Riaza y de La Granja.

Finalmente todas las personas que se encontraban en el telesilla fueron evacuadas y atendidas las que lo necesitaron.

La Guardia Civil de Segovia ha detallado que participó en el rescate de los usuarios, que fueron evacuados por diferentes medios y que, de las dieciocho personas atendidas por el dispositivo sanitario desplegado, las afecciones consistieron en algún caso en hipotermia leve, traumatismo craneal leve y en un ataque de ansiedad.

El instituto armado ha precisado que fueron evacuadas unas 140 personas, entre ellas 25 menores.