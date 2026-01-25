Puebla de la Reina
Consternación en Badajoz por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
La familia llevaba año y medio residiendo en la localidad y ha fallecido en la mañana de este domingo
El municipio pacense de Puebla de la Reina está en un profundo shock este domingo a causa del trágico fallecimiento de un niño de entre nueve y diez años tras atragantarse mientras desayunaba.
El suceso ha provocado una profunda consternación en la localidad y ha conmocionado a todos sus vecinos. Según ha podido saber este diario, ha tenido lugar en torno a las 9.30 horas en la vivienda donde residía junto a sus familiares de la calle Menéndez Pidal desde hace un año y medio. Previamente, había vivido en localidades cercanas como Palomas.
Hasta el lugar de los hechos han acudido efectivos de la Guardia Civil, así como ambulancias medicalizadas y un helicóptero, pero no han podido hacer nada para salvarle la vida tras asfixiarse por haberse atragantado con un trozo de carne del desayuno.
Puebla de la Reina, una localidad de apenas 689 habitantes, vive unos momentos de un pesar absoluto. Va a ser velado en el tanatorio de la propia localidad durante la jornada de este domingo entre la profunda tristeza por la muerte de un pequeño que era querido por sus vecinos.
- La borrasca Ingrid llega a Málaga: vuelven las lluvias y el aviso amarillo
- El restaurante del Centro de Málaga con casi dos siglos de historia por el que pasaron Picasso, Dalí y Lorca
- Málaga invierte 72.000 euros en poner 'Pedregalejo' en la playa de Las Acacias
- Ramis, entrenador del Burgos, sobre el Málaga CF: 'Tienen el atrevimiento para hacer lo que quiere su entrenador
- Una mujer es asesinada en Alhaurín el Grande y detienen a su ex pareja como presunto autor
- Málaga Nostrum se reinventa con más de 60 millones de inversión: estas son las fechas de apertura de los nuevos centros
- Cajamar se ofrece para dar nombre al futuro Auditorio de la Música de Málaga con una aportación de 40 millones en diez años
- Málaga CF 3-0 Burgos: La tormenta perfecta