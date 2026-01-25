En Adra
Dos muertos al caer un vehículo por un barranco en una zona de monte de Almería
Una persona más ha resultado herida leve, según ha informado la Guardia Civil
EP
Dos personas han fallecido en un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la noche del pasado sábado 24 en una zona de monte de Adra (Almería), en concreto, en un camino que sube desde el Trebolar y la ermita de Santa Lucía, al precipitarse en un barranco de aproximadamente 50 metros de altura.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, en una nota, la Sala Coordinadora atendió sobre las 22,20 horas un aviso ciudadano. En el mismo, se advertía que un turismo se había salido de la vía, había chocado contra una palmera y había caído por un barranco de unos 50 metros, quedando los ocupantes atrapados en su interior.
De inmediato, el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de la Junta activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Poniente, a la Policía Local y a Protección Civil de Adra.
Según fuentes del Instituto Armado, en este siniestro fatal han fallecido dos personas, de las que no han trascendido aún datos, y una más ha resultado herida leve.
- La borrasca Ingrid llega a Málaga: vuelven las lluvias y el aviso amarillo
- Málaga invierte 72.000 euros en poner 'Pedregalejo' en la playa de Las Acacias
- Ramis, entrenador del Burgos, sobre el Málaga CF: 'Tienen el atrevimiento para hacer lo que quiere su entrenador
- Una mujer es asesinada en Alhaurín el Grande y detienen a su ex pareja como presunto autor
- Cajamar se ofrece para dar nombre al futuro Auditorio de la Música de Málaga con una aportación de 40 millones en diez años
- Málaga CF 3-0 Burgos: La tormenta perfecta
- El exjugador del Unicaja, Tyson Carter, recibe el alta médica tras el susto más duro de su carrera
- Las notas de los jugadores del Málaga CF en la victoria frente al Burgos CF