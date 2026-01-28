Encuentran el cadáver de un hombre en una playa de La Manga (Murcia)
Región de Murcia
El cadáver de un hombre ha sido encontrado esta tarde en Playa Chica, en La Manga del Mar Menor (Región de Murcia) han informado a EFE fuentes del 112.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones sobre este suceso para determinar si el fallecido es un deportista que había salido a practicar 'kitesurf' y de cuya desaparición alertaron sus familiares
Tras el hallazgo del cuerpo, en la orilla de la playa, los investigadores trabajan en su identificación y, según las fuentes, por el momento no se ha precisado si el fallecimiento tiene relación con los fuertes vientos que azotan la Región de Murcia.
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
- Novedades televisivas para el Joventut-Unicaja: fecha, hora y dónde verlo de forma gratuita
- El restaurante de Málaga que abrió en plena Guerra Civil para dar de comer a sus vecinos: sirven los mejores callos de toda Andalucía
- Luto en el baloncesto malagueño por el fallecimiento de José Cárdenas
- El futuro tercer hospital de Málaga ya tiene nombre: se llamará Hospital Virgen de la Esperanza