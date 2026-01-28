Vídeo: El ladrón de los relojes de Iker Casillas se tapaba con una gorra del Real Madrid

El ladrón trabajaba como vigilante jurado en la urbanización de Madrid donde viven Sara Carbonero y sus hijos. Su mujer era la asistenta de la familia de la presentadora de televisión y acudía también a limpiar la casa de Iker Casillas. El pasado 16 de octubre, el exfutbolista denunció que alguien se había llevado cinco relojes de lujo de su casa y los había sustituido por otros mucho más baratos y vulgares.

La investigación de la UDEV Central de la Policía Nacional, bautizada como operación Santo, descubrió poco después que el vigilante jurado, un hombre español llamado Juan Carlos, había acudido a varias tiendas de compraventa de oro de Madrid para vender dos de los relojes de Casillas. En una le pagaron 18.000 euros por uno de ellos.

Venderlo por piezas

El 17 de octubre, el vigilante ladrón acudió a una tienda del barrio madrileño de Aluche. Allí fue grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento, como se puede observar en las imágenes que ha obtenido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. Esta vez llevaba uno de los relojes, de oro, para venderlo por piezas.

La Policía logró recuperar dos relojes robados. Faltan otros tres a los que supuestamente el detenido ya había dado el cambiazo

Las imágenes muestran al vigilante, a quien no se le ve bien el rostro porque va tapado por una gorra del Real Madrid, observando pacientemente el trabajo de las dos empleadas de la tienda de compraventa de oro. Espera en el mostrador a que una de ellas limpie y compruebe las piezas de oro que le ha quitado al reloj para que luego las pesen, las valoren y le paguen. Finalmente le darán 8.000 euros por esas piezas de oro.

Exculpa a su mujer

La Policía recuperó los dos relojes. Faltan otros tres a los que supuestamente el vigilante había dado el cambiazo ya. El hombre niega haber cogido más relojes y se ha confesado culpable de cambiar esos dos.

Noticias relacionadas

También ha exculpado a su mujer, una ciudadana paraguaya que llevaba casi siete años trabajando para Carbonero y Casillas. Cuando la policía los detuvo, los dos tenían comprados billetes de avión para irse un par de semanas de vacaciones a Sudamérica.