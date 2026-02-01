Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
UnicajaEmilio AlbaMuere Fernando EstesoPuerto de MálagaViñerosMaskomUnicajaEmbalsesPaella gigante
instagramlinkedin

Investigación

Investigan como violencia de género el asesinato de una mujer en Pontevedra

La Guardia Civil busca a un hombre como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 52 años, en Mos

La Guardia Civil investiga el caso.

La Guardia Civil investiga el caso. / EP

Elena Villanueva / A. Chao

Vigo

Una mujer de 52 años ha sido localizada sin vida en su vivienda de la localidad pontevedresa de Mos con heridas compatibles con un apuñalamiento por arma blanca. Según ha podido saber este periódico, el asesinato, que se produjo al filo de las 13:30 de esta mañana, se investiga como caso de violencia de género.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron Guardia Civil y Policía Local. Fue la hermana de la víctima quien la encontró y también vio cómo su pareja abandonaba la casa. Ahora, los cuerpos de seguridad tratan de localizar al hombre. No constaban denuncias previas por violencia de género.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

LaLiga: Real Madrid - Rayo Vallecano, en imágenes

LaLiga: Real Madrid - Rayo Vallecano, en imágenes

Condenadas cinco personas por 16 asaltos en viviendas de la Costa del Sol, entre ellas Torrox y Nerja

Condenadas cinco personas por 16 asaltos en viviendas de la Costa del Sol, entre ellas Torrox y Nerja

Ibon Navarro: “El esfuerzo para poder ganar ha sido muy grande” El técnico del Unicaja destacó que en las circunstancias actuales sus pupilos han tenido que jugar una gran segunda parte para obtener el triunfo en Manresa El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, subrayó "el esfuerzo para poder ganar" que en Manresa han tenido que realizar sus jugadores. "Ha sido muy grande en la situación en la que estamos", alegó. Destacó los últimos minutos del tercer cuarto y los primeros del último, como fundamentales en el triunfo. "Todos sabemos lo díficil que es jugar, ya no te digo ganar. Hemos estado bien, con momentos mejores y otros peores, lo normal en un partido", amplió. Así quiso matizar también que la segunda parte a nivel de control y de juego deteminaron la suerte definitiva del choque en un pista complicada durante estos últimos años. El BAXI Manresa sucumbió por 92-98, con todo el protagonismo como base para Kendrick Perry, a raíz de la baja por lesión de Alberto Díaz. Sus 17 puntos y 8 asistencias arrojaron 28 de valoración (MVP). "Es una victoria muy importante para nosotros. Tengo que felicitar al equipo", insistió no sin olvidar las dos bajas tempranas de un Perry esta vez insustituible. "Los mejores momentos del Manresa no han coincidido con los peores nuestros, con lo cual hemos podido aguantar esas embestidas que siempre tienen ellos en casa", argumentó por otra parte. Sobre esos decisivos últimos instantes del tercer cuarto expresó que fueron claves para recuperar confianza. "Son cuatro minutos, cuando Diego pide tiempo muerto, salimos, metemos dos tiros libres, encajamos un 5-0. Pedimos tiempo, salimos y vuelven a meterse en el partido. Siempre tienes que estar esperando que el BAXI Manresa vuelva al partido, sobre todo cuando juegan en su casa", confesó.

Ibon Navarro: “El esfuerzo para poder ganar ha sido muy grande” El técnico del Unicaja destacó que en las circunstancias actuales sus pupilos han tenido que jugar una gran segunda parte para obtener el triunfo en Manresa El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, subrayó "el esfuerzo para poder ganar" que en Manresa han tenido que realizar sus jugadores. "Ha sido muy grande en la situación en la que estamos", alegó. Destacó los últimos minutos del tercer cuarto y los primeros del último, como fundamentales en el triunfo. "Todos sabemos lo díficil que es jugar, ya no te digo ganar. Hemos estado bien, con momentos mejores y otros peores, lo normal en un partido", amplió. Así quiso matizar también que la segunda parte a nivel de control y de juego deteminaron la suerte definitiva del choque en un pista complicada durante estos últimos años. El BAXI Manresa sucumbió por 92-98, con todo el protagonismo como base para Kendrick Perry, a raíz de la baja por lesión de Alberto Díaz. Sus 17 puntos y 8 asistencias arrojaron 28 de valoración (MVP). "Es una victoria muy importante para nosotros. Tengo que felicitar al equipo", insistió no sin olvidar las dos bajas tempranas de un Perry esta vez insustituible. "Los mejores momentos del Manresa no han coincidido con los peores nuestros, con lo cual hemos podido aguantar esas embestidas que siempre tienen ellos en casa", argumentó por otra parte. Sobre esos decisivos últimos instantes del tercer cuarto expresó que fueron claves para recuperar confianza. "Son cuatro minutos, cuando Diego pide tiempo muerto, salimos, metemos dos tiros libres, encajamos un 5-0. Pedimos tiempo, salimos y vuelven a meterse en el partido. Siempre tienes que estar esperando que el BAXI Manresa vuelva al partido, sobre todo cuando juegan en su casa", confesó.
Tracking Pixel Contents