En Algemesí
Detienen a la dueña de una guardería en Valencia por presunto maltrato a niños
El centro se encuentra cerrado mientras se lleva a cabo la investigación
El personal del centro grabó vídeos en los que se mostraba la situación de los menores
Saray Fajardo
La Policía Local ha detenido a la propietaria de una guardería de Algemesí (Valencia), situada en la calle Albalat, por presunto maltrato a los menores del centro. El personal del centro, como ha adelantado À Punt, interpuso varias denuncias que han sido claves para llevar a cabo la investigación y detener a la dueña de 55 años.
Fuentes cercanas a la escoleta explican que los trabajadores grabaron los vídeos que luego entregaron a los agentes para denunciar la situación que vivían los menores en el centro. Los propios padres han reclamado estas imágenes para poder llevar a cabo las denuncias.
Fuentes municipales, por su parte, han confirmado a Levante-EMV que la escoleta ha sido clausurada. Además, el centro ha cerrado sus perfiles en redes sociales.
