Investigación
Herida muy grave una mujer en Madrid tras ser golpeada y rociada con un líquido abrasivo
Dos individuos atacaron a la víctima en una vivienda de la localidad de Sevilla la Nueva cuando se encontraba con su bebé, que ha resultado ileso
EFE, EP
Una mujer de unos 30 años ha resultado gravemente herida tras sufrir una agresión por dos desconocidos en su vivienda de la localidad madrileña de Sevilla la Nueva, donde sanitarios han tenido que atenderla de urgencia por fracturas en varios huesos y quemaduras de distinto grado en el 40% de su cuerpo tras ser rociada con un líquido abrasivo.
La víctima se encontraba en ese momento con su bebé, que ha resultado ileso.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones, si bien fuentes consultadas por Europa Press señalan que los primeros indicios no apuntan a que se trate de un caso de violencia de género, aunque por el momento tampoco está totalmente descartado.
Los hechos se han producido en torno a las 10:00 horas en una vivienda de la calle Constitución, hasta donde se han trasladado personal del SUMMA 112 para atender a la víctima por una fractura de mandíbula y de extremidades superiores, así como por quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de su cuerpo.
Por estas lesiones ha tenido que ser intubada, estabilizada y trasladada en estado muy grave al Hospital La Paz. Bomberos de la Comunidad de Madrid también han sido requeridos por un pequeño incendio en la cocina que, sin embargo, ya había sido sofocado a su llegada, ha informado Emergencias 112.
