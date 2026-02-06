La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con indicios de criminalidad en Vizcaya

La Ertzaintza ha abierto una investigación tras el hallazgo este viernes en Erandio (Bizkaia) del cuerpo sin vida de un hombre, que presenta indicios de criminalidad, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

El cadáver ha sido localizado en el Alto del Vivero, en Erandio, y, según las primeras indagaciones de los agentes trasladados al lugar, el fallecido sería un vecino de la localidad vizcaína de Barakaldo de 60 años que constaba como desaparecido desde el pasado miércoles.

Tras el levantamiento del cadáver por parte de la comisión judicial, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para su análisis forense.

La Ertzaintza, en espera de los resultados de la autopsia, continúa con sus investigaciones para tratar de aclarar las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento.