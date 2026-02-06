En Sarria
Muere un hombre al caer con su coche al río en Lugo
El suceso se produjo en torno a las 16.00 horas en la localidad lucense por causas que todavía se desconocen
Redacción
Un hombre ha perdido la vida en la tarde de este viernes tras precipitarse con su vehículo y caer al río en el concello de Sarria (Lugo). Por causas que todavía se desconocen, el fallecido, que conducía el coche y era el único ocupante del mismo, cayó desde la rúa do Peregrino hasta el arroyo que atraviesa la localidad.
Según los primeros indicios, al tratar de maniobrar, perdió el control del vehículo y se precipitó desde el puente que cruza el río Sarria, a una altura de unos 4 metros, tras romper la balaustrada del paseo del malecón sarriano. Tal y como indica el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 16.00 horas de este viernes. Varios particulares dieron la voz de alarma.
Hasta el punto se desplazaron los Bomberos que se encargaron de rescatar el cuerpo de la persona. En el operativo también participaron la Guardia Civil, Policía Local y los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
- Málaga ya tiene agua para tres años con 445 hectómetros embalsados
- La FIFA resuelve la venta de En-Nesyri y el Málaga CF prepara la caja
- Las mejores pizzas de España se hacen en Málaga: los dos locales que aspiran al 'trono' mundial de la comida italiana
- Los vecinos de Pedregalejo piden al Ayuntamiento que permute el antiguo Bobby Logan y no lo derribe
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas