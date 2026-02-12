Investigación
Muere un hombre al ser arrollado su vehículo por un tren en Talavera de la Reina (Toledo)
Ninguno de los 206 pasajeros del Alvia, que circulaba por la línea Chamartín-Badajoz, ha resultado herido
Carolina León Carvajal / EP
Un hombre ha fallecido este jueves al ser arrollado el vehículo que conducía por un Alvia de la línea Chamartín-Badajoz en la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo).
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 20.11 horas poco antes de la llegada de este tren a la estación talaverana.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y los bomberos de Talavera, así como una UVI que únicamente ha podido certificar el fallecimiento de este hombre, único ocupante del vehículo.
Por su parte, ninguno de los 206 pasajeros del Alvia ha resultado herido.
Pasajeros, a la espera
Los pasajeros del tren han explicado que este se ha comenzando a frenar bruscamente antes del impacto. "De repente ha empezado a haber humo, no sabíamos muy bien qué había pasado, y luego nos han dicho que habíamos arrollado un vehículo".
De momento, afirman, los pasajeros se encuentran en el interior del tren, a la espera de que los servicios de emergencia acudan y sean trasladados en autobús hasta Badajoz.
- Málaga sanciona a la promotora de apartamentos turísticos en Torre de San Telmo por la tala ilegal de árboles
- Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
- Los temporales sacan a la luz posibles restos del Butano en las playas de Málaga
- El restaurante 'escondido' en una gasolinera de Málaga que está arrasando con sus platos de sushi a solo 3 euros
- Málaga concentra los 20 barrios más caros de Andalucía para comprar vivienda: ésta es la lista completa y los precios
- Presentan el proyecto de urbanización del futuro hotel de lujo Four Seasons
- Inician en Alhaurín de la Torre las obras que acabarán con los cortes de luz en la barriada de Carranque
- Málaga se confirma como la tercera provincia que más empresas crea en España tras Madrid y Barcelona