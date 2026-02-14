Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las 'cajas negras' de los trenes todavía no se han extraído a la espera de obtener autorización judicial

El arzobispo de Toledo apela a la esperanza ante el dolor por el accidente de Adamuz

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha hecho un llamamiento a la fe y la esperanza ante el "dolor y el sufrimiento" causado por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas.

En la catedral Primada de Toledo, Cerro Chaves ha presidido la misa funeral por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz y al que también ha asistido el obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán.

En la homilía, el arzobispo de Toledo ha lamentado el accidente que ha llenado a la sociedad de "sufrimiento y dolor" por la muerte de 46 personas, aunque ha pedido contemplarlo "desde la fe y la esperanza", ya que ha mostrado la "esperanza cierta de que no acaba todo con la muerte".