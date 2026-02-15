Atentado a la intimidad
Detenido un cuidador de inválidos por instalar una cámara en una casa para grabar a mujeres desnudándose
Era cercano a la familia, y se ganó su confianza cuidando a uno de los habitantes de una casa de Pilas (Sevilla), que no se vale por sí mismo. Pero aprovechaba sus visitas frecuentes para dedicarse a menesteres sexuales delictivos. Es la ocupación que le ha costado su captura por la Guardia Civil.
Agentes del instituto armado han detenido a un varón de mediana edad como supuesto autor de un delito contra la intimidad de las personas. Según ha confirmado este domingo la Guardia Civil, el detenido aprovechó sus muchas visitas a la casa para, en abril de 2024, hacer un agujero en un dormitorio de la vivienda e instalar una pequeña videocámara oculta. Con ella se dedicaba a tomar imágenes de dos de las inquilinas cuando se vestían y se desnudaban diariamente.
Según los primeros indicios recogidos por la Guardia Civil, este cuidador voyeur habría estado grabando imágenes durante meses, si bien procedía con cautela: no lo hacía a diario.
Sus asaltos continuaron hasta que una de las dos mujeres se dio cuenta de que había un extraño agujero en uno de los muebles de la habitación. Hay al menos constancia de cinco grabaciones de ellas dos cambiándose de ropa.
Los agentes estudian abundante material informático, imágenes que también tenía guardadas en un móvil. En la investigación no se descarta que que se encuentren más víctimas cuando se acabe de analizar el material videográfico.
Se encarga del caso el juzgado de primera instancia de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Su titular ha ordenado una medida cautelar de alejamiento.
