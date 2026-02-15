Investigación
Muere un hombre en Jaén tras las heridas sufridas en un tiroteo el viernes
La Policía Nacional investiga las circunstancias del crimen, ocurrido en la localidad de Linares
EFE, EP
Jaén
Un hombre de 49 años ha muerto este domingo en el hospital de San Agustín de Linares (Jaén), donde permanecía ingresado desde el pasado viernes y fue intervenido de urgencia por una herida de bala en el abdomen, según han informado este domingo fuentes policiales.
El fallecido fue tiroteado el viernes por la noche en una calle de la barriada linarense de Arrayanes y él mismo fue quien alertó a los servicios de emergencia, que lo trasladaron al hospital en estado grave.
La Policía Nacional arrestó al presunto autor este sábado, poco después de producirse la agresión a manos de un arma fuego, mientras que la investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido.
- La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades
- La Real Sociedad tira del Sanse contra el Real Madrid: ¿Jugarán frente al Málaga CF?
- Horario y dónde ver por televisión el Unicaja-Real Madrid de la jornada 20 de la Liga Endesa
- La presa de Montejaque empieza funcionar por primera vez en 100 años: 'los mecanismos de sifones hacen su trabajo
- El restaurante de Málaga 'oculto' a dos pasos de una lonja que tiene el pescado más fresco y la mejor fritura: con su propio Solete Repsol
- Rocas de gran tamaño bloquean la carretera entre los municipios malagueños de Cómpeta y Torrox
- El Cuponazo de la ONCE 'reparte' en dos pueblos de Málaga
- Málaga tendrá en cuenta la opinión de los vecinos del Palo en la remodelación del paseo marítimo