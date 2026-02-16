Violencia machista
Fallece la enfermera apuñalada por su pareja en el centro de salud de Benicàssim (Castellón)
El presunto agresor ha sido detenido y trasladado a las dependencias de la Guardia Civil
Pablo Ramón Ochoa
Una enfermera ha fallecido tras haber sido apuñalada por un hombre en el Centro de Salud de Benicàssim, en Castellón, este lunes por la mañana, según han confirmado varias fuentes de toda solvencia a Mediterráneo.
La investigación se encuentra en los momentos iniciales pero las fuentes han indicado que se trata de un caso de violencia machista, ya que el agresor es pareja de la trabajadora sanitaria.
La mujer acuchillada era una de las enfermeras que atiende normalmente en dicho ambulatorio. La fallecida estaba a punto de jubilarse, según ha podido saber este diario.
Su pareja habría utilizado dos armas blancas diferentes para emprenderla a puñaladas contra ella.
El presunto autor, detenido
Los servicios sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local están en el lugar de los hechos, en un amplio despliegue de fuerzas.
De hecho, el presunto autor de los hechos ha podido ser detenido allí mismo, de acuerdo con las mismas fuentes. Se trata de un varón de nacionalidad española de unos 65 años. Ya bajo custodia, el detenido ha sido trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Benicàssim.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
