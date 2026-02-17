Investigación
Un incendio en un bloque de pisos de Barcelona deja varios muertos
Algunas fuentes conocedoras del siniestro señalan que podría haber al menos cinco víctimas
Redacción
Barcelona
Un incendio en un bloque de pisos de Manlleu (Osona, Barcelona) ha dejado varias víctimas mortales, según fuentes oficiales han confirmado a El Periódico. El fuego se ha declarado este lunes en un edificio situado en la calle Montseny, en un barrio humilde del municipio.
Por el momento no se ha precisado el número de fallecidos ni se han facilitado datos sobre posibles heridos, el alcance de los daños o las causas del siniestro, que están pendientes de confirmación. Algunas fuentes conocedoras del siniestro señalan que podría haber al menos cinco víctimas.
Se espera que en las próximas horas se amplíe la información a medida que se conozca el balance oficial y avance la investigación.
- Rocas de gran tamaño bloquean la carretera entre los municipios malagueños de Cómpeta y Torrox
- Chupe, delantero del Málaga CF: «Me gustaría escuchar al Málaga CF si hay conversaciones para renovar»
- Restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla
- Torcal de Antequera: el espectáculo natural del Nacimiento de la Villa
- La Málaga que se vacía por dentro: la huida silenciosa de los jóvenes
- El sector turístico de Málaga confirma pérdidas millonarias por la ausencia de trenes de alta velocidad con Madrid
- El restaurante de Málaga 'oculto' a dos pasos de una lonja que tiene el pescado más fresco y la mejor fritura: con su propio Solete Repsol
- La farmacia más antigua de Málaga que sigue en pie 300 años después: el padre de Picasso se reunía allí con sus amigos