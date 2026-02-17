Qué sabemos y qué no sabemos del incendio de Manlleu (Barcelona) en el que han muerto 5 adolescentes

Un incendio en la azotea de un edificio de Manlleu (cerca de Vic, a 82 de Barcelona) ha segado la vida de 5 jóvenes. El fuego se propagó este lunes por la noche en el trastero del terrado y provocó heridas en otros cuatro adolescentes que se encontraban en el lugar. Los Mossos d'Esquadra siguen investigando las causas de un trágico suceso del que quedan por aclarar una serie de incógnitas.

📍 Dónde y cuándo se produjo el incendio

El incendio tuvo lugar en la calle del Montseny de Manlleu, cerca del cementerio municipal, alrededor de las nueve de la noche. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso por parte de varios vecinos a las 21.10 horas. Había humo en la planta superior de un edificio de 5 plantas.

📍 Quién había en el trastero incendiado

En la habitación donde prendieron las llamas se encontraban los cinco jóvenes fallecidos y otros cinco que resultaron heridos (cuatro de ellos recibieron el alta en la ambulancia y un cuarto no quiso recibir ni atención médica). No está claro qué hacían allí porque, aunque en un principio se informó que el trastero estaba habilitado como vivienda, este extremo no se ha confirmado oficialmente. Algunos vecinos aseguraron que los chicos iban allí a fumar. También es habitual en muchos pueblos que los jóvenes queden en locales para ver los partidos de fútbol, y a esa hora jugaban el Girona y el Barça.

📍 Qué edades tenían los fallecidos

Las edades de los jóvenes fallecidos no se han aclarado todavía. En algún caso, desgraciadamente, porque el cuerpo está completamente calcinado. De todas formas, las primeras informaciones apuntan a que hay algunas de la víctimas que son adolescentes menores de edad y el resto son también muy jóvenes.

📍 Cuál fue la causa del incendio

Sobre este aspecto todavía no ha trascendido ninguna conclusión. Ni los vecinos ni los Mossos ni los Bomberos han querido conjeturar sobre el origen de las llamas.

📍 Cómo afectaron las llamas a los vecinos

Ningún vecino resultó herido de consideración por el incendio. Sin embargo, cuatro familias que vivían en el edificio tuvieron que ser realojadas anoche en el Hotel Torres de la localidad.