Agresión con arma blanca
Un joven de 19 años, herido con arma blanca en una reyerta durante el Carnaval de Badajoz
Las intoxicaciones por consumo de alcohol fueron la principal causa de las intervenciones de Cruz Roja en una joranda donde hubo 15 traslados a hospitales
La jornada del lunes del Carnaval de Badajoz se saldó con un total de 72 asistencias sanitarias atendidas por Cruz Roja, en un día que los equipos califican como "bastante ajetreado" desde primera hora.
La incidencia más destacada se produjo en torno a las 4.00 horas en la plaza de España, donde un joven de 19 años resultó herido con arma blanca durante una reyerta. Aunque la lesión presentaba una gravedad limitada, fue derivado a un centro hospitalario para una valoración más exhaustiva.
Balance de asistencias
A lo largo de la jornada, Cruz Roja atendió principalmente casos de carácter leve, siendo las intoxicaciones por consumo de alcohol las más numerosas, con 23 intervenciones. También se registraron 14 heridas accidentales, 11 atenciones por enfermedad común y 7 heridos en reyertas.
El dispositivo sanitario actuó además en 6 traumatismos accidentales, 3 crisis de ansiedad, 2 casos de enfermedad cardiaca, 2 esguinces, 2 intoxicaciones por consumo de drogas, una reacción alérgica y un síncope.
En total, 15 personas precisaron traslado a centros hospitalarios, la mayoría por patologías de carácter traumático.
Dispositivo desplegado
Para cubrir esta jornada festiva, Cruz Roja movilizó un total de 22 efectivos y 6 unidades móviles, que permanecieron operativas durante todo el lunes de Carnaval.
- Rocas de gran tamaño bloquean la carretera entre los municipios malagueños de Cómpeta y Torrox
- El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños
- La Trinidad se transforma en una 'ciudad de vacaciones' a cinco minutos del Centro
- Vuelve la alta velocidad Madrid-Andalucía, pero no completa en Málaga: así será el trayecto
- Chupe, delantero del Málaga CF: «Me gustaría escuchar al Málaga CF si hay conversaciones para renovar»
- Funes, tras el Real B Sociedad-Málaga CF: 'Si analizamos todas las acciones polémicas, el avión es para el viernes
- Torcal de Antequera: el espectáculo natural del Nacimiento de la Villa
- El Domingo de Ramos vuelve a 'barajar' el tablero de una Semana Santa sin grandes cambios