Investigación
Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista
La Policía ha detenido ya a un hombre como principal sospechoso
Héctor González
Madrid
En lo que apunta a ser un nuevo caso de violencia machista, una mujer ha sido asesinada este miércoles a manos de su expareja en la calle López de Hoyos, en pleno centro de Madrid.
Según han informado fuentes policiales, un hombre ha sido detenido ya como principal sospechoso y permanece bajo y custodia mientras los agentes de Homicidios y la policía científica trabajan en el lugar de los hechos.
Las primeras hipótesis apuntan a que la víctima habría sido estrangulada hasta la muerte. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está "recabando datos" sobre el suceso que, de confirmarse la motivación machista, sería el primer caso del año en la capital tras sumar cuatro en 2025.
- Zamarrilla reclama al Ayuntamiento que retire el cableado aéreo para volver a pasar por la calle Trinidad el Jueves Santo
- Rocas de gran tamaño bloquean la carretera entre los municipios malagueños de Cómpeta y Torrox
- Jeroen Nettekoven, director del hotel Gran Marbella: «Los pisos turísticos quitan casas a personas que vienen a trabajar»
- Torcal de Antequera: el espectáculo natural del Nacimiento de la Villa
- Vox reclama una revisión urgente de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo tras detectarse fallos en el entorno de Nereo
- Chupe, delantero del Málaga CF: «Me gustaría escuchar al Málaga CF si hay conversaciones para renovar»
- Georgina Küstner, las raíces alemanas de Málaga
- El Cuponazo de la ONCE 'reparte' en dos pueblos de Málaga