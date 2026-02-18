Sucesos
Detenido por matar a su padrastro en un barrio de Barcelona con un cuchillo
La víctima murió horas más tarde de la agresión en el hospital
Germán González
Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes por la tarde aun hombre de 20 años acusado de matar a otro en una vivienda del barrio de Sant Andreu en Barcelona. Sobre las 20 horas el teléfono de emergencias del 112 recibió un aviso por parte de un hombre que aseguraba haber atacado a la pareja de su madre con una arma blanca en el domicilio que compartían, según han explicado fuentes judiciales a este medio.
Al lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra así como efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en varias ambulancias. Los sanitarios iniciaron maniobras RCP para reanimar a la víctima y la trasladaron a un centro hospitalario en estado muy grave.
La policía detuvo al sospechoso por esta agresión. La víctima ha muerto en el hospital este miércoles a consecuencia de las graves heridas que había sufrido con el cuchillo.
La División de Investigación Criminal de Mossos indaga las causas de este nuevo homicidio en Barcelona, pese a que todo apunta a que hubo una discusión entre la víctima y el agresor que acabó con el ataque con cuchillo, que a la postre sería mortal. Agentes de la Policía Científica han estado examinando el domicilio familiar así como han interrogado al entorno de los implicados en esta reyerta.
