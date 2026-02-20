Violencia machista
Detenido un hombre en Navarra acusado de asesinar a su mujer
El arrestado también ha herido de gravedad a su propia madre
EFE
Pamplona
