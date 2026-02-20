Investigación
Muere en Valladolid un joven apuñalado por un menor de 13 años
La Policía Nacional también investiga a una menor de edad y a una mujer adulta que se encontraban en el lugar de los hechos
EFE
Un joven ha fallecido este viernes en Valladolid tras resultar apuñalado supuestamente por un menor, de 13 años, un suceso ocurrido en la calle Democracia de la capital vallisoletana.
Según ha explicado a EFE el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, la agresión ha tenido lugar en torno a las 14:30 horas, tras lo que la Policía pondrá a disposición de la Fiscalía al menor que, según los primeros indicios, es el supuesto autor material del acuchillamiento.
La Policía Nacional también investiga a una joven, igualmente menor de edad, y a una mujer adulta, que al parecer se encontraban en el lugar de los hechos cuando ocurrió la agresión. Las tres personas supuestamente relacionadas con lo ocurrido han sido trasladadas a dependencias policiales.
Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León han explicado que varias llamadas efectuadas a las 14:33 horas solicitaron asistencia sanitaria para un joven que había resultado herido grave tras sufrir una agresión con un arma blanca en el tórax. El 112 avisó del suceso a la Policía Nacional, a la Policía Municipal y al Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias Sanitrias -Sayl, desde el que se envió una UVI móvil.
En el lugar de los hechos, el personal sanitario de Sacyl atendió a la víctima, de 16 años de edad según el 112, quien fue trasladado en la UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, cercano a la zona en la que ocurrió el suceso, donde finalmente falleció, han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, su desencadenante y otros extremos vinculados con la agresión mortal.
El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a través de la red social X, ha expresado la repulsa ante el "terrible" suceso. "Nuestro pésame a la familia del menor víctima de la violencia indeseable", ha expuesto el regidor. "¡Nunca admitiremos actitudes violentas y menos entre los jóvenes|", ha concluido Carnero.
.
- Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
- Torremolinos modifica la ZBE para que ningún coche registrado en la ciudad sea multado
- Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
- El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
- Sergio Scariolo: 'Balcerowski es un gran jugador, pero se tiene que centrar en moverse un poco menos en los bloqueos
- Los embalses de Málaga alcanzan sus cotas máximas: superan el 90% de su capacidad
- Alfonso Herrero: 'Venir al Málaga CF ha sido la decisión más acertada de mi carrera
- Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro