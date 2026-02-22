Investigación
Detenido un hombre por matar a puñaladas a su vecino en Valencia
La víctima ha recibido una puñalada en el cuello y la Policía ha arrestado al autor dentro del domicilio
Teresa Domínguez / Abraham Pérez
Nuevo homicidio en Valencia. La Policía Nacional ha detenido a un hombre minutos después de que matara presuntamente a un vecino suyo de una puñalada en el cuello en una finca del barrio de Benimàmet. Según las primeras informaciones el vecino de la puerta 8 sería el presunto autor del homicidio (mientras que la víctima residía en la puerta 5), cuyas motivaciones aún no han trascendido.
Nada más producirse los hechos el teléfono Emergencias 112 ha recibido una llamada alertando de que un hombre se desangraba tras haber recibido al menos una puñalada, lo que ha puesto en marcha el protocolo de muertes violentas.
Por esa razón, se han desplazado al lugar patrullas de la Policía Nacional, la Policía Local y medios sanitarios. Los hechos han transcurrido alrededor de las 15:30 horas. Una vez que las primeras patrullas han verificado que la víctima, José Ramón, de 58 años, había fallecido pidieron la presencia de agentes del grupo de homicidios y de la Policía Científica. Estos segundos están realizando en este momento la inspección ocular en la escena del crimen.
Según las primeras informaciones, el presunto autor del homicidio, que se quedó en el lugar esperando a la policía hasta que fue detenido, habría tenido algunos conflictos previos en el vecindario, aunque este extremo continúa estando pendiente de confirmación dado que las investigaciones no han hecho más que empezar. Seguiremos informando.
- Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas
- Torremolinos modifica la ZBE para que ningún coche registrado en la ciudad sea multado
- El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
- Málaga instala monumentos con presupuesto municipal: 60.722 euros en siete actuaciones en el último lustro
- La historia de Santa Marta: de ser una de las puertas de entrada de Málaga a ver morir su comercio local
- El restaurante de Málaga con ludoteca y monitores para comer gourmet mientras los niños juegan
- La Universidad de Málaga participa en el hallazgo de un dinosaurio con cresta de colores
- Fallece en Málaga el sacerdote Manuel Ángel Santiago, párroco de Los Mártires y San Juan, a los 67 años