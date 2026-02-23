Operación Rayban | Unas gafas espía grabaron una cumbre de narcotraficantes en Madrid: Detenidos los narcos y cinco empleados del aeropuerto de Barajas

Tres narcotraficantes y sus guardaespaldas se reunieron en un piso de Madrid el 2 de abril de 2025. Tuvieron que dejar los teléfonos móviles en la cocina. Su plan era aliarse para meter una tonelada de cocaína cada mes en España, a través del aeropuerto de Barajas. Alguien grabó la reunión con unas gafas espía que fueron recuperadas por la Policía y la Guardia Civil meses después.

La operación Rayban que se inició entonces, culminó a principios de este mes de febrero con la detención de los narcotraficantes. También han sido detenidos cinco trabajadores del aeropuerto de Barajas, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

"Un registro directo"

Es la primera vez que ocurre algo así en España. Por eso, los investigadores antidroga de la Guardia Civil y la Policía Nacional le dan "una enorme trascendencia" a la grabación de las gafas espía que ha hecho posible la operación Rayban. "Se trata de un registro directo, sin intermediarios, de una reunión clandestina con medidas de seguridad explícitas", escriben en los informes del caso. La grabación de las gafas espía muestra a los narcos hablando en confianza y repartiéndose las "cuestiones logísticas y operativas del tráfico internacional de droga", añaden los investigadores.

En el encuentro, los capos de tres organizaciones diferentes "convergen en un objetivo común, asegurar el envío y recepción mensual de hasta mil kilogramos de cocaína" utilizando como puerta de entrada el aeropuerto de Barajas, en Madrid.

"Los rescatadores"

Los investigadores de la que llamaron operación Rayban tiraron del hilo de la grabación para seguir sus pesquisas durante meses. Y comprobaron que lo que se hablaba en aquella reunión de narcos se cumplía casi cada día en el aeropuerto de Barajas.

Los narcos idearon tres sistemas, según las diligencias policiales, para meter la droga en Barajas y sacarla sin ser vistos. Uno era el que los investigadores llaman "los rescatadores". Se trata de empleados del aeropuerto a los que los narcos facilitaban el número de vuelo en el que venía la maleta con droga, el tamaño y color de la maleta o mochila y hasta una fotografía para evitar errores.

Esos rescatadores acudían al aeropuerto a trabajar vestidos con sus chalecos reglamentarios, incluso días que estaban de baja o cuando no les correspondía por turno, para rescatar las maletas con droga. Cinco de esos empleados fueron detenidos el pasado 10 de febrero.

Uno de los envíos de droga en mochilas que fueron intervenidos durante la operación Rayban. / SUCESOS

El segundo sistema era el de los "rescatadores externos". La red de narcos compraba billetes de avión de bajo coste para algunos colaboradores. Billetes a Vigo, a Barcelona… Eso permitía a esos ciudadanos entrar en las zonas restringidas del aeropuerto. Entonces, siempre según las investigaciones policiales, en lugar de embarcar en el vuelo que tenían contratado, acudían a la zona de recogida de equipajes y se llevaban la maleta con droga del aeropuerto.

Ex guardia civil corrupto

El tercer sistema, el envío de droga en contenedores, no llegó a ser puesto en práctica por los narcos. La banda, además, sufrió un duro golpe cuando un ex guardia civil con el que contaban para manipular el escáner del aeropuerto y dejar pasar las maletas cargadas con cocaína fue detenido en otra operación contra el blanqueo de dinero.

Los investigadores de la Guardia Civil y la Policía destinados a la lucha antidroga en Barajas ya habían dado un golpe a las tramas de narco y corrupción del aeropuerto el pasado mes de noviembre. Entonces se detuvo a 16 personas y se recuperaron cinco millones de euros. Pese a ello, los investigadores sospechaban que "su actividad delictiva no ha cesado, sino que han buscado nuevas alianzas y maneras de acceso al aeropuerto que minimicen el riesgo de caídas de maletas portadoras de droga".

Una calle cercana

Fue durante esa investigación cuando el juzgado número 38 de Madrid autorizó los registros en varios domicilios de la capital. Incluido uno en la calle Federico Rubio y Galí, la misma en la que está la sede de la Jefatura Superior de Policía. Allí fue donde los agentes encontraron las gafas espía que contenían la grabación completa de la reunión de los narcotraficantes. El informe entregado al juzgado atribuye la grabación a uno de los narcos, que fue detenido poco después.

Tras analizar la grabación de las gafas, los agentes siguieron y grabaron durante meses a los capos y los trabajadores de la trama, también dentro del aeropuerto. El pasado 10 de febrero, la operación Rayban provocó la detención de dos de los capos, dos dominicanos conocidos como El Bala y El Comandante o Comando, además de otros integrantes de la trama y de cinco trabajadores del aeropuerto de Barajas.