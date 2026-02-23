Un varón continúa en la UCI a causa del incendio en la residencia de La Granadilla de Badajoz

Un varón permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras el incendio en la residencia La Granadilla de Badajoz originado en la tarde del domingo en una zona común en la quinta planta del centro.

Según indica el gabinete de prensa de la consejería de Salud y Servicios Sociales, de las "ocho personas trasladadas a centros hospitalarios, cinco usuarias han recibido el alta en el Hospital Perpetuo Socorro" de la capital pacense "en la noche de ayer" y "ya se encuentran en sus domicilios junto a sus familiares. Por su parte, el varón más afectado, el que continúa en la UCI, "evoluciona favorablemente con pronóstico menos grave" y "pendiente de evaluación en las próximas horas".

Investigación

Desde Salud indican que "la investigación continúa abierta y, por el momento, no se dispone de información concluyente sobre el origen del incendio". Así, señalan que informarán conforme avancen las pesquisas. "Siguen estudiándose las posibles causas del incendio y, por ahora, no nos trasladan más información", ha asegurado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, en un acto público en la tarde de este lunes en Badajoz.

Salud informa que finalmente no fue preciso realizar ningún traslado de "usuarios a otros centros externos" como se barajó a lo largo de la noche. No fue necesario porque pudieron "ser reubicados dentro de la propia residencia o alojados temporalmente con sus familiares".

Sala de estar de la quinta planta en la que, presuntamente, se originó el incendio en la residencia de La Granadilla en Badajoz. / La Crónica

En el centro residencial la Policía Nacional y los bomberos han inspeccionado durante varias horas el estado de las distintas estancias afectadas por el siniestro.

Estado en el que ha quedado la sala en la que se originó el incendio en la quinta planta de la residencia de La Granadilla. / La Crónica

Las primeras intenciones de la consejería eran que hoy mismo pudieran volver a sus habitaciones, pero tras la segunda evaluación ha determinado que los daños provocados por el humo impiden que se cumpla lo previsto inicialmente. "Aunque inicialmente nos hicieron saber que tras una ventilación podrían volver a las quinta y sexta planta nos recomiendan que sigan reubicados por prevención", ha asegurado García Espada. Los usuarios que pertenecen a estas dos plantas tendrán varias opciones: hay algunos que serán reubicados en el mismo centro, otros lo harán con sus familiares y otros, según ha precisado, "les daremos opciones de otras plazas residenciales incluso en Badajoz".

Trabajando en la recuperación

El servicio de mantenimiento y de limpieza ya están trabajando desde esta mañana en la retirada de escombros y elementos afectados por el incendio. Además, a los trabajadores del servicio de los que dispone la residencia se unirán a ellos una empresa especializada en descontaminación de hollín. Así, se ha podido ver cómo sacaban varias puertas rotas a consecuencia de la actuación de los bomberos. Encontraron muchas puertas cerradas con llaves y ante la duda de saber si había o no usuarios dentro las reventaron para comprobarlo.

Los trabajos que se necesitan para recuperar las zonas afectadas podrán extenderse, en base a los cálculos de las empresas especialistas "y siendo optimistas", durante "siete o diez días", afirma la consejera. Aunque señala que la prioridad es que "se haga con seguridad".

Desde la "gerencia se ha comenzado a informar a los familiares de los 32 usuarios afectados de la nueva situación".

Imagen de uno de los pasillos de la residencia de La Granadilla de Badajoz tras el incendio. / La Crónica

Los "detectores sonaron"

El servicio de mantenimiento ha confirmado, según el comunicado de la consejería, que los "detectores de la planta afectada sonaron en el momento del incendio". De este modo, García Espada lo ha aseverado en la tarde de este lunes: "La dirección general y centros que ha solicitado al servicio de mantenimiento de la residencia, nos confirma que los detectores de humo de la planta afectada habrían sonado durante el incendio. Es la información que tenemos y tenemos que adherirnos a ella". Y anuncian que "tras el suceso se renovarán y reforzarán los detectores afectados".

Además, señalan que "cuando en el 2022 la obra quiebra", se refieren a las obras de adecuación y rehabilitación de la residencia, "se ven afectados los sistemas contra incendios". Así, afirman que desde que cambió el gobierno se ha priorizado "la puesta en marcha de un proyecto específico para reparar los sistemas más críticos".

Cabe destacar que hace unos días, el jueves 19 de febrero, se firmó el inicio de las obras que tratarán de mejorar los problemas de climatización, aislamiento, prevención de incendios y grupo electrógeno por un importe que supera los 1.200.000 euros. Además, García Espada suma a estas cantidades los 12 millones de euros que van dirigidas para terminar la ampliación de la residencia de La Granadilla. La consejera ha señalado que eran necesarias las mejoras y que "durante los 36 años de gobierno socialista no se han hecho". Así, ha afirmado que si en ese tiempo se hubieran destinado partidas como estas "la circunstancia sería diferente".