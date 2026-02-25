En Directo
Minuto a minuto
Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Siete heridos siguen hospitalizados
Siete heridos en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz, en el que murieron 46 personas, permanecen ingresados en hospitales andaluces, sin que se hayan registrado nuevas altas en los últimos doce días. Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, de los siete ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.
La jueza pide a Adif que devuelva el material
La jueza que instruye el caso por el accidente de Adamuz ha instado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a "la restitución inmediata del material que obre en su poder" para evitar incurrir en responsabilidad penal. En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, la titular del Tribunal de Instancia e Instrucción de Montoro (Córdoba) número dos responde al oficio presentado por la unidad de investigación de la Guardia Civil de Córdoba en el que señaló que Adif retiró material del lugar del accidente sin pedirlo, tal y como han publicado este martes diversos medios.
Puente no irá el jueves al Congreso
El ministro de Transportes, Óscar Puente, no defenderá este jueves en el pleno del Congreso el decreto-ley que establece las ayudas que recibirán las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en enero en Adamuz y Gelida. Fuentes del ministerio han dicho a EFE que Puente no puede asistir ese día a la sesión por un "tema personal", mientras que desde el Congreso han confirmado que el ministro ha solicitado votar de forma telemática.
Transportes defiende que la Guardia Civil se llevó "todo lo que quería" de Adamuz
El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha defendido este martes que Adif retiró el material sobrante del accidente de Adamuz (Córdoba) tras la autorización de la jueza y una vez que la Guardia Civil había terminado sus trabajos de extracción en la zona cero y se había llevado "todo lo que querían". En una rueda de prensa en Barcelona, Santano ha reaccionado a las informaciones periodísticas que apuntan que la Guardia Civil señaló, en un anexo remitido a la jueza que investiga el accidente ferroviario, que Adif retiró material sin pedirlo.
El PP exige que el Gobierno aclare por qué Adif se llevó piezas de Adamuz "sin autorización"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, reclamó este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que, en vez de estar "tan interesado en saber qué ha ocurrido hace 45 años" en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero, explique por qué Adif retiró varias piezas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) "sin autorización" y antes de que la Guardia Civil concluyera su investigación. En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, el 'número dos' del PP reclamó "transparencia" a un Gobierno que definió como el "más opaco, más oscuro y más corrupto de la historia".Y señaló que la desclasificación de documentos del 23-F atiende a "una cortina de humo" para "tapar todo lo que tiene que ver con su gestión, su corrupción y su incompetencia, como es el caso de Adamuz", donde fallecieron 46 personas.
Pilar Cobos
La CIAF afirma que Adif recogió piezas del accidente ferroviario de Córdoba pese a que "se había avisado de que no las retiraran"
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) afirma que Adif retiró piezas de la zona cero de Adamuz (Córdoba), pese a que "se había avisado de que no las retiraran hasta que llegaran los investigadores con la Guardia Civil". Su presidente, Iñaki Barrón, ha aclarado que "no se trata de piezas críticas", pero el administrador fue advertido para no que no las recogiese. En declaraciones a este periódico, este responsable detalla que se trata de "muestras de soldaduras cercanas a las del accidente". Diferentes medios de comunicación a nivel nacional avanzaron este lunes la recogida y el análisis de muestras por parte de Adif sin autorización judicial y la respuesta de la jueza Cristina Pastor, al frente de la investigación, quien le ha reprendido por esta actuación.
La Guardia Civil confirma que Adif se llevó material de las vías e hizo pruebas "sin solicitarlo"
Personal del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se llevó una madrugada material de la zona del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que han muerto 46 personas y ha habido más de 120 heridos, cuatro días después del suceso, ocurrido el domingo 18 de enero, y practicó distintas pruebas "sin advertirlo, ni solicitarlo", según recoge la Guardia Civil en un oficio a la jueza. Así lo ha confirmado a Europa Press fuentes del caso, que han detallado que en dicho oficio los agentes de la Benemérita han expuesto a la instructora de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, que el personal de Adif durante la madrugada del 22 al 23 de enero se llevó material de las vías hasta la base de mantenimiento del municipio cordobés de Hornachuelos. Tras ello, el día 2 de febrero, según el oficio, se envío un correo electrónico a Adif advirtiendo de que "no se realice ningún tipo de actuación en las soldaduras sin autorización previa".
Adif retiró piezas del accidente de Adamuz que no se llevó la Guardia Civil y la CIAF
Adif ha asegurado este martes que entre el 22 y el 23 de enero sólo retiró aquel material que ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se llevaron en su inspección tras el accidente de Adamuz (Córdoba) y que se conservó siempre a disposición policial y judicial. Fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria señalan que si Adif no hubiera retirado y custodiado en sus instalaciones esas piezas que ni la Guardia Civil ni la CIAF se llevaron, con el inicio de las obras "hubieran acabado en cualquier vertedero" una vez iniciados los trabajos el día 26. Desde Adif subrayan que todo se trasladó a un edificio de mantenimiento de Adif en Hornachuelos y que siempre estuvo a disposición judicial y policial.
En este sentido, explican que se trataba de material del tramo dirección Madrid, del que no se produjo el descarrilamiento del accidente, ocurrido el 18 de enero y en el que murieron 46 personas. "Lo que hizo Adif fue preservar el material sobrante y conservarlo siempre a disposición policial y judicial", recalcan desde la empresa pública.
Renfe aconseja una mayor "antelación" a los usuarios de Cercanías de Madrid si quieren coger un tren en las estaciones de Atocha o Chamartín
Renfe ha publicado este lunes un aviso a las personas que usan la red de Cercanías de Madrid con la recomendación de que salgan "con más antelación" para poder llegar a tiempo a las estaciones de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes o Madrid Chamartín-Clara Campoamor para tomar un tren. Desde la compañía ferroviaria se insta a la ciudadanía a planificar su viaje con margen después de que Cercanías Madrid haya modificado desde este lunes los horarios de las líneas C-2, C-7 y C-8 como consecuencia del temporal de fuertes vientos de la pasada semana que ha dañado la cubierta del taller de Fuencarral, por lo que los tiempos de espera pueden aumentar.
Vox y el PP acuerdan en Valladolid pedir el cese de Puente, "el maquinista del Pisuerga", por Adamuz
Los grupos municipales de Partido Popular y Vox han hecho valer la mayoría que conforman en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid para aprobar una moción de la segunda de las formaciones en la que se reclama el cese del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente --a quien el PP se ha referido como "el maquinista del Pisuerga"--, por la "mala gestión" del servicio ferroviario, lo que el portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, ve una muestra de la "obsesión enfermiza" del PP.
Esta ha sido una de las mociones que se han debatido en la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero, celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Valladolid, a apenas 20 días de la celebración de elecciones autonómicas en Castilla y León, y se ha dado la circunstancia de que Vox y el PP han diferido en dos votaciones. Una de ellas para condenar la gestión de Igualdad con las pulseras 'antimaltrato' y otra en la que las abstenciones de los ediles de la formación de derechas han permitido aprobar una moción del PSOE para reclamar la creación del Área Metropolitana.
El Grupo Municipal Vox reclamaba en su moción el cese del ministro Óscar Puente, algo más de un mes después de los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que dejaron un balance total de 47 fallecidos, y del aludido estado "deficiente" de las infraestructuras ferroviarias en toda la red y, específicamente, en la línea Madrid-Valladolid de alta velocidad, para la que se ha pedido un "chequeo".
- Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga
- EMASA devolverá dinero a 68.057 malagueños por un error en las lecturas estimadas desde 2013
- Los problemas con el AVE provocan que las reservas en Málaga para Semana Santa caigan un 35%
- Pulso laboral en el Metro de Málaga: la plantilla denuncia el bloqueo del convenio y anuncia movilizaciones
- Ibon Navarro y Olek Balcerowski, protagonistas cajistas de la rumorología de la Copa
- Carmen Manzano, presidenta de la Asociación Protectora de Animales de Málaga: «Somos familias multiespecie, con perros, gatos, cobayas...»
- El Joventut, rival del Unicaja para ganar la BCL, muy cerca de anunciar la incorporación de Jabari Parker
- El restaurante de Málaga que salva la Semana Blanca a las familias: con parque de bolas y pintacaras gratis para los niños