VIOLENCIA SEXUAL
Tres menores de 14 y 15 años detenidos por violar a otra menor en Valencia
También está implicado otro menor, este de 13 años, por lo que es inimputable
EFE
Valencia
Tres menores de 14 y 15 años han sido detenidos como supuestos autores de la violación de otra menor de 16 años, unos hechos que ocurrieron este lunes en Valencia, según ha informado a EFE este miércoles la Policía Nacional.
Los menores también están acusados de un delito contra la intimidad y de revelación de secretos, ya que difundieron las imágenes de la agresión sexual.
Agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia detuvieron el lunes por la tarde a los menores -uno de 15 años y dos de 14- por unos hechos en los que también está implicado otro menor, este de 13 años, por lo que es inimputable.
