Investigación
La Policía Nacional detiene a una mujer por presuntamente ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria
Homicidios investiga si la arrestada, de 30 años, mató a su hija, de solo 20 meses, en el mar y deambuló con el cadáver
Carlota Barcala
La Policía Nacional ha detenido a una mujer por presuntamente matar a su hija, de tan solo un año y ocho meses, en Las Palmas de Gran Canaria.
Los hechos ocurrieron este miércoles por la noche en el barrio de Hoya de la Plata. Varios paseantes vieron a una mujer completamente ida deambular por el barrio marinero de San Cristóbal, al filo de las 22 horas, con un bebé inerte y mojado en brazos, según ha podido saber La Provincia/Diario de Las Palmas, motivo por el que dieron el aviso a los servicios de emergencias.
Hasta ahí acudieron ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el grupo de Homicidios y Policía Científica de la Policía Nacional, que localizaron a la mujer junto al cadáver de su hija. El cuerpo sin vida de la niña estaba depositado en un parterre.
Sanitarios del SUC realizaron maniobras de reanimación a la bebé, de veinte meses, sin éxito. De inmediato, la trasladaron hasta el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde tan solo pudieron confirmar el fallecimiento. Los agentes detuvieron a la madre, de nacionalidad venezolana y 30 años, por el presunto homicidio.
El grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Canarias se ha hecho cargo de la investigación. Las primeras hipótesis, según la información obtenida por La Provincia/Diario de Las Palmas, apuntan a que la progenitora pudo ahogar a su hija en el mar, a la altura del barrio marinero. La investigación está abierta hasta esclarecer por completo lo ocurrido y saber cómo sucedieron los hechos. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.
- El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
- La Junta abre compuertas en La Viñuela y la presa del Guadalhorce
- Los vecinos de Huelin se oponen a la ampliación del horario de terrazas
- Málaga acapara ocho de los diez barrios más caros de Andalucía para alquilar vivienda: aquí está el ranking completo de precios y subidas
- Vecinos de Pedregalejo denuncian grietas en sus casas por obras en ocho pisos de lujo: 'La escalera empezó a doblarse y los peldaños, a partirse
- El secreto gastronómico mejor guardado de la Axarquía: así es el restaurante que lleva 80 años asando el mejor chivo al horno de Málaga
- El pueblo mágico de Málaga que debes visitar si te gustan las rutas al aire libre: Comares triunfa con sus senderos y paisajes naturales
- Un vuelco entre traficantes en Marbella lleva hasta el primer narcozulo hallado en España: había una tonelada de cocaína