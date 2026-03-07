Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Pilar Cobos "Pistas" sobre el descarrilamiento Los investigadores confían en que las imágenes captadas por el tren Iryo siniestrado en Adamuz (Córdoba) ofrezcan "pistas" sobre cómo se produjo su descarrilamiento el 18 de enero pasado. Esta salida de vía dio lugar al impacto con un Alvia, que circulaba en sentido contrario, y provocó 46 fallecidos y un centenar de heridos. Lea aquí la información completa.

Cinco personas permanecen hospitalizadas por el accidente de Adamuz Cinco personas heridas en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresadas en hospitales andaluces, tras haber recibido el alta la única menor que permanecía hospitalizada. Según los datos ofrecidos este viernes por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, de los cinco adultos que permanecen internados uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga y se encuentra estable dentro de la gravedad. Además, en planta hay un ingresado en el Reina Sofía, otros dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y uno en el Quirón de Huelva.

La Audiencia Nacional rechaza una denuncia contra Puente por el accidente de Adamuz La Audiencia Nacional ha rechazado una denuncia por un presunto delito de homicidio imprudente presentada contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz (Córdoba), según ha adelantado ElDiario.es y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

Dada de alta la última menor ingresada tras el accidente ferroviario de Adamuz La última menor que permanecía ingresada tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha sido dada de alta en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde se encontraba hospitalizada. Marta Jiménez, que vive en Madrid con sus padres, que son cordobeses, se ha mostrado contenta de abandonar el centro sanitario, según la información difundida por el centro sanitario. Ha señalado que lo que más ha recordado en el centro sanitario ha sido a sus amigas, a las que "he echado mucho de menos".

El Gobierno, dispuesto al homenaje a las víctimas de Adamuz cuando "estén preparadas" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este viernes la "absoluta disposición" del Ejecutivo a celebrar el homenaje de Estado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) cuando estas y los familiares de los fallecidos "estén preparados". Así lo ha asegurado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa de la cumbre hispano-portuguesa que se ha celebrado en el Monasterio de la Rábida, en Huelva, cuya intervención ha iniciado con un recuerdo a las víctimas de esta tragedia, algunas "muy vinculadas" a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), donde se ha celebrado la comparecencia. El primer ministro portugués, Luís Montenegro, también se ha sumado al recuerdo de las víctimas al asegurar que acudía a la cumbre con "espíritu de solidaridad" y ha expresado en nombre todo el pueblo luso "nuestro más sentido pésame" por los efectos de este accidente que tuvo especial incidencia en Huelva, donde residían 28 de los 46 fallecidos.

Las víctimas de Adamuz, indignadas por el "desprecio" de Sánchez en su visita a Huelva El colectivo de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ha mostrado este viernes su "indignación" por lo que consideran un "desprecio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera visita a la provincia de Huelva desde que sucedió la tragedia. Ha criticado que no se les informara ni comunicara un acto que se anunció como un homenaje a las víctimas antes de que comenzara la 36 cumbre hispano-portuguesa en el Monasterio de la Rábida y que, finalmente, solo ha sido en recuerdo a las que tenían relación con la Universidad Internacional de Andalucía.

Puente pide paciencia en la investigación de Adamuz y desvincula el mantenimiento: "Llevará tiempo" El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido "paciencia" al considerar que la investigación del accidente ferroviario de Adamuz "llevará tiempo" y, tras destacar que será importante lo que desvelen las cajas negras, ha pedido desvincular el siniestro del mantenimiento de las líneas. Puente ha participado este viernes en el encuentro Foro Capital celebrado en Vitoria, donde se ha referido al accidente de dos trenes en Adamuz el pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas. El ministro de Transportes ha señalado que la investigación depende de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), de la Guardia Civil y de un juzgado.

El Gobierno descubre una placa por las víctimas de la UNIA en Adamuz durante la Cumbre con Portugal El acto, celebrado en la explanada de sede de la UNIA en Huelva, ha consistido en el descubrimiento de una placa que reza "en memoria de las víctimas de esta universidad en el accidente ferroviario de Adamuz" y en la lectura de un poema. Se trata de un gesto que ha querido tener el Ejecutivo central por las dos estudiantes heridas y los dos colaboradores de la sede Santa María de La Rábida, María Clauss y Óscar Toro, que resultaron víctimas mortales en el accidente. Tras ello, se ha dado inicio de la cumbre, ya con la presencia del primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro, y sus ministros, y a lo largo de la jornada se guardará también un minuto de silencio en la explanada del IV Centenario en recuerdo de todas las víctimas del accidente.

Sara Fernández Sánchez preside el acto homenaje a las víctimas de Adamuz en Huelva Imágenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien participa en el recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, en la Universidad Internacional de Andalucía.