Extraño suceso en Granada: un ataque con un hacha termina con un muerto y el conductor de un autobús hospitalizado

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre que falleció tras ser atropellado después de protagonizar en la noche del sábado 7 de marzo un violento altercado con un hacha en Chauchina (Granada), un suceso en el que también resultó herido un conductor de autobús, según han informado fuentes del instituto armado a Europa Press.

Investigación en Chauchina

Los hechos tuvieron lugar en la noche del sábado, alrededor de las 23,30 horas, en la calle Carrera de la Virgen, cuando la Benemérita recibió un aviso por parte del Servicio de Emergencias 112 Andalucía informando de un agresión por parte de un varón --de 28 años de edad, según ha indicado el 112 a esta agencia--, que portaba un hacha.

El autor de los hechos se acercó a un autobús que circulaba por dicha zona y comenzó a provocar daños al vehículo con el arma, así como lesiones al propio conductor de 55 años de edad, el cual ha tenido que ser trasladado a un hospital por los servicios sanitarios.

Atropello mortal bajo investigación

Posteriormente, el joven ha fallecido tras sufrir un atropello, aunque la Guardia Civil continúa investigando los hechos para esclarecer si la muerte ha sido de forma accidental o si pudo existir una intención autolítica por parte de la víctima.víctima.