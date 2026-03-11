Investigación en curso
Detenidos los dos hermanos vecinos de Francisca Cadenas tras el hallazgo de restos óseos en su vivienda de Hornachos
Han sido encontrados debajo del suelo del patio por agentes de la UCO de la Guardia Civil
La Guardia Civil ha localizado restos óseos, por el momento sin identificar, enterrados en la casa de los dos hermanos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) hace casi nueve años. La casa, ubicada en la calle Nueva, dos números por encima de la vivienda de la fallecida, está siendo registrada desde primera hora de la mañana, en presencia de los dos investigados.
Los restos óseos han sido encontrados en el suelo del patio de la casa por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO).
La investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados desde la mañana de este miércoles por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.
En el suelo del patio
Aunque en el desarrollo del registro se ha especulado con la posibilidad de que se iba a inspeccionar un pozo, la UCO no lo ha encontrado ninguno en la casa, ni en superficie ni subterráneo. Los restos han aparecido enterrados en el suelo del patio.
Tras el hallazgo de los restos óseos, el marido y los hijos de Francisca Cadenas, que han seguido muy de cerca durante la jornada la inspección a la vivienda de los detenidos, han sido arropados por sus familiares. El final de este calvario que parecía no tener explicación parece llegar a su fin.
Los dos detenidos permanecen aún en el interior de la vivienda. En el exterior se mantiene una mampara que oculta el trasiego de los investigadores. Los familiares esperan a pocos metros y la prensa continúa a la espera de las novedades de un caso que parece a punto de resolverse.
