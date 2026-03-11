José Antonio Meneses, hijo de Francisca Cadenas, tras el hallazgo de restos óseos en Badajoz: "Se va a hacer justicia"

“Se va a hacer justicia”. Es lo que ha dicho José Antonio Meneses, hijo de Francisca Cadenas, a un grupo de familiares que se ha acercado para acompañarlo a él y a sus hermanos y padre tras conocer que se han hallado restos óseos sin identificar en la casa de los dos investigados. Tras casi 9 años en vilo, la familia de la desaparecida vive momentos cruciales y sienten que están más cerca del final.

La desaparición de Francisca Cadenas conmovió a toda España y ha hecho que durante todo este tiempo se siguiera con mucha atención cada paso que daba la benemérita.

Precisamente, los agentes del Instituto Armado han dado la noticia a la familia en la rigurosa intimidad.

En torno a las 19.00 horas efectivos de la UCO han hecho pasar en el domicilio familiar para comunicarle que habían hallado restos óseos humanos enterrados en el suelo del patio de la vivienda de los investigados. Lo han hecho fuera de todos los focos para facilitarles vivir ese momento de gran dureza en la intimidad.

Muestras de cariño

Minutos después las muestras de cariño se han sucedido entre los propios familiares de Cadenas. Los tres hijos de la mujer y su marido han estado arropados en todo momento por otros seres queridos.

El menor de los hijos de la mujer desaparecida ha comentado aliviado la noticia a dichos seres queridos. “Lo peor hubiera sido que no encontraran nada”, ha comentado sereno.

Han sido muchos los amigos que también han querido acercarse a la calle Nueva para abrazar y arroparles. Aunque los efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) han restringido el tránsito a familiares y vecinos.

Los vecinos, emocionados

Mercedes Roque, vecina de la calle Nueva y muy cercana a Francisca Cadenas, reconoce que la situación está siendo muy difícil para el entorno de la familia. “No puedo ni decir cómo se está viviendo esto”, afirma con emoción. Explica que ha preferido no acercarse a hablar con ellos, asegura, “los pobres están pasando tela”, en referencia al marido y a los hijos de Francisca.

Roque conocía bien a la desaparecida, ya que durante años vivió en un piso junto a su vivienda. “Claro que la conocía. Yo vivía arriba”, recuerda. Sobre el estado de la familia, menciona especialmente a uno de los hijos: “Diego, el pobre, hace de tripas corazón”. La vecina confía en que el hallazgo pueda traer algo de paz tras tantos años de incertidumbre: “Por lo menos que descansen esos niños”.

Su hija, Montse Márquez, también destaca el sufrimiento que ha soportado la familia durante estos nueve años. “Ese niño lleva tela. No aparenta lo que tiene dentro”, comenta sobre uno de los hijos de Francisca, al tiempo que recuerda también a otros familiares cercanos.

Márquez rememora los primeros momentos tras la desaparición: “Salimos enseguida a buscar a Francisca”. Sin embargo, le resulta difícil comprender que el caso haya tardado tanto tiempo en avanzar: “Han pasado nueve años… ¿cómo no se ha encontrado antes?”. En su opinión, algunos familiares siempre sospecharon que había algo más detrás de lo ocurrido.

Incertidumbre y desasosiego

Esa incertidumbre y el desasosiego se ha vivido durante todo este tiempo en Hornachos. Para María Isabel Castaño Hidalgo, vecina de la población, la posible aparición de los restos ha supuesto reabrir una herida que el pueblo nunca llegó a cerrar. “Se está viviendo muy mal. Estamos todos muy nerviosos, muy afectados”, explica.

Según relata, la noticia ha devuelto a los vecinos a los momentos iniciales de la desaparición. “Es como revivir otra vez lo del primer día”, señala. Ante esta situación, confía en que la investigación pueda aclarar pronto lo ocurrido: “Ojalá que se resuelva ya cuanto antes y que podamos estar todos bien, porque esto es inexplicable, es horroroso”.

Francisco Buenavista, alcalde de la población, ha agradecido el buen comportamiento de sus paisanos y de la familia.

Con la aparición de los restos óseos compatibles con los de Francisca Cadenas se comienza a poner fin a una historia de terror que comenzó a escribirse el 9 de mayo de 2017.