Caso Marta del Castillo
Antonio del Castillo pidió a la Policía la ayuda de la UCO para encontrar a Marta: le dijeron "que había visto muchas películas"
Reprocha al jefe superior de la Policía Nacional que le negara la ayuda de la Benemérita para encontrar el cuerpo de Marta: "A los resultados me remito"
Domingo Díaz
Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, ha felicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por haber encontrado en Hornachos (Badajoz) los restos mortales de Francisca Cadenas. Del Castillo asegura que solicitó lo mismo en el caso de su hija, pero el jefe superior de la Policía Nacional se lo negó porque "había visto muchas películas".
El padre de Marta del Castillo ha querido poner en valor el trabajo de la Benemérita y recordarle la mala contestación que recibió por parte del alto mando de la Policía Nacional. "A los resultados me remito", escribió a través de Twitter.
Este jueves han sido hallados los restos mortales de Francisca Cadenas. La mujer desapareció en mayo de 2017 en Hornachos (Badajoz) y desde entonces se encontraba en paradero desconocido.
Los restos mortales de la mujer desaparecida hace nueve años han sido encontrados en una casa cerca del lugar donde desapareció. Concretamente, en el patio de la vivieda de dos vecinos de la mujer.
La Benemérita confirmó a través de un comunicado que los restos hallados pertenecían a Cadena. Ahora continúan con los registros para esclarecer qué ocurrió. José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, ha asegurado que se trata de un caso "complicado, muy complejo, de nueve años o casi nueve años".
Cabe recordar que el cuerpo de Marta del Castillo, desaparecida en enero de 2009 en Sevilla, aún continúa en paradero desconocido. Su familia continúa luchando por encontrarlos.
