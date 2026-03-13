La Policía investiga una agresión sexual de dos encapuchados a una joven en Zaragoza

La Policía está investigando en estos momentos una presunta agresión sexual a una mujer de 29 años, a quien supuestamente abordaron en la noche de este jueves dos jóvenes encapuchados cuando se dirigía a su puesto de trabajo en el polígono de Cogullada de Zaragoza. Según ha podido saber El Periódico de Aragón, a la víctima le chuparon los pechos y le rompieron el teléfono móvil además de sustraerle otros efectos personales, de acuerdo a la declaración que esta misma mujer prestó ante los agentes que primero se entrevistaron con ella. Y de inmediato pudieron comprobar tales extremos, que sus pechos presentaban moratones y que la pantalla de su terminal estaba fracturada.

Son unas pesquisas que dirige la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, aunque la primera intervención policial la llevó a cabo una patrulla de la Policía Local. Porque el aviso se recibió en la sala del 092 a través de la pareja de la joven, quien llamó muy preocupado a la Policía tras recibir un audio de WhatsApp en el que ella le comunicaba que le estaban siguiendo dos encapuchados. Eran las 23.30 horas de este miércoles día 12 de marzo.

Hasta pasada la medianoche no se supo nada de su paradero. Pero, sobre las 00.30 horas, la joven regresó a su domicilio en unas condiciones preocupantes: sin zapatos y con la ropa rota. Allí se encontraba una patrulla de la Policía Local, cuyos efectivos pudieron recabar datos de lo que había sucedido antes de solicitar una ambulancia que le trasladara hasta el hospital Clínico Lozano Blesa una vez que se aplicó el protocolo de agresión sexual. Por eso se activó a la UFAM, para que uno de sus agentes acompañara a la joven en la exploración hospitalaria.

Noticias relacionadas

Para entonces la mujer ya había contado lo que había pasado, que dos jóvenes le habían abordado de camino a su puesto de trabajo tras seguirle varios minutos después de que se apeara del autobús. En un momento dado la abordaron y la empujaron contra el suelo para agredirle sexualmente y robarle sus pertenencias según explicó a los agentes. La UFAM mantiene abierta la investigación y, en términos judiciales, las pesquisas corren a cargo del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza, ya que esta semana se encuentra en funciones de guardia.