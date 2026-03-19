Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos

Un informe técnico apunta a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes

Un informe técnico recogido en la documentación, en fase de borrador, de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el siniestro de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos la tarde del domingo 18 de enero, apunta a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con el Alvia.

Según han confirmado fuentes cercanas a la investigación, la CIAF recoge el informe con dicha hipótesis, pendiente de confirmar, "a partir de los registros de las señales eléctricas de los circuitos de vía de la zona, que mantiene Hitachi", que se encarga del sistema de señalización.

En relación con las circunstancias de la vía, la CIAF también ha informado a la Guardia Civil sobre la ampliación de detalles sobre las "distintas incongruencias" detectadas en las soldaduras de las vías del tren a su paso por Adamuz, en este caso con "posibles modificaciones en las actas de soldadura y firmas que parecían no ser originales", algo que la Benemérita analiza más a fondo, según han apuntado las fuentes.