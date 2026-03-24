En As Neves
Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Pontevedra
Ocurrió en la parroquia de Taboexa y fue un vecino el que alertó a los servicios de emergencia al ver mucho humo saliendo de la casa
Alberto Blanco
Trágico incendio en As Neves. Un hombre ha muerto tras declararse fuego en su vivienda en la parroquia de Taboexa (lugar de Candón). Según informa Emerxencias 112, fue un vecino quien alertó del incendio a primera hora de hoy.
Ocurrió pasadas las siete de la mañana. En ese momento, un testigo alertó a Emerxencias 112 de que estaba saliendo mucho humo de la casa de su vecino. Informaba que había intentado acceder, pero que le era imposible. Además, aseguraba estar convencido de que había una persona dentro. Aunque detectó el humo en ese momento, el testigo relató a los servicios de emergencia que todo apuntaba a que la casa llevaba bastante tiempo ardiendo.
Emerxencias 112 movilizó inmediatamente a urgencias sanitarias, a los bomberos de O Porrriño y al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ponteareas. Fueron estos últimos los que informaron, tras llegar, que el fuego estaba muy concentrado y que había un hombre fallecido en el interior. Las llamas afectaron al menos a la cocina y a un salón.
Pasadas las 8.30 horas los bomberos continuaban en la zona y se desconocía el alcance de los daños.
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