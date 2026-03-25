El detenido en Palma por terrorismo yihadista planeaba cometer "una acción de gran envergadura"

El joven marroquí detenido este miércoles en Palma por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista planeaba cometer "una acción de gran envergadura". No obstante no hay indicios de que se produjera un atentado con carácter inminente. Los investigadores han determinado que este individuo se dedicaba al adoctrinamiento y autoadoctrinamiento terrorista. En concreto, consumía material del DAESH, el autodenominado estado islámico. Entre sus propósitos más inmediatos habría mostrado la intención de viajar para ejercer la yihad en una zona de conflicto.

La investigación es fruto de la colaboración de la Policía Nacional, a través de la Comisaría General de Información, con la Dirección General de Seguridad del Territorio (DGST) del Reino de Marruecos. Las pesquisas determinaron la existencia de una persona muy radicalizada en Palma. Este joven marroquí ya había anunciado su intención de viajar a lugares de conflicto para ejercer la yihad. Paralelamente, las autoridades marroquíes han detenido a otros dos sujetos en la ciudad marroquí de Tánger por su relación con este.

A raíz de estas pesquisas se activó la operación Seula. La mañana de este miércoles se ha puesto en marcha la fase de explotación de la misma. Las autoridades marroquíes, a través de la DGST, se han coordinado con la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Esta ha actuado, a su vez, con la Brigada de Información de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Baleares. La actuación se ha efectuado de manera simultánea en Palma y en Tánger. La intervención policial contra esta célula terrorista ha estado dirigida por la Sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia número tres y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

'Lobo solitario'

A primera hora de la mañana de este miércoles, agentes encapuchados de la Policía Nacional han irrumpido en el inmueble, situado en el número 3 de la calle Gabriel Maura de Palma, en el barrio palmesano de Marqués de la Fontsanta. Tras realizar un minucioso registro en su domicilio. Los policías han detenido al sospechoso de tener profundos vínculos con el terrorismo yihadista. Las pesquisas sitúan a este individuo como una suerte de 'lobo solitario', que pretendía adoctrinar con las tesis del autodenominado estado islámico.

La detención de este joven por supuestos vínculos con el terrorismo yihadista ha sorprendido al vecindario del barrio palmesano del Marqués de la Fontsanta. Ni siquiera su compañero de piso, de origen checheno, se había percatado de estas supuestas tendencias terroristas del joven marroquí arrestado. "Abdul es muy divertido", ha acertado a decir.

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El presunto terrorista yihadista era un cliente asiduo de la tienda de alfombras de la esquina de la calle Aragón con Gabriel Maura. Allí las compraba para sus numerosos rezos, al tiempo que supuestamente adoctrinaba en las tesis del terrorismo yihadista. Este joven marroquí se decantaba por aquellas cuyo diseño y dibujos se correspondían con las más habituales de su país natal.