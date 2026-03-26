En Porto Cristo
La madre condenada a prisión permanente por la muerte de su bebé en Mallorca sigue fugada
La mujer no se presentó el domingo a la lectura del veredicto que la declaró culpable de asesinato
La Policía Nacional continúa realizando gestiones para tratar de localizarla
La Policía Nacional sigue buscando a Yolanda M.L., la mujer condenada a prisión permanente por el asesinato de su bebé, al que arrojaron a un contenedor en Porto Cristo en noviembre de 2023, y que permanece fugada desde el pasado domingo, cuando no se presentó a la lectura del veredicto en la Audiencia.
Tras ser detenida unos días después del hallazgo del bebé muerto en un contenedor de Porto Cristo, la mujer ingresó en prisión preventiva, pero salió en libertad poco tiempo después. La mujer asistió este mes al juicio en la Audiencia, consciente de que si era declarada culpable se enfrentaba a una petición de prisión permanente. El pasado domingo, cuando la convocaron para que acudiera a la lectura del veredicto, ya no se presentó.
Desde entonces la Policía Nacional realiza gestiones para tratar de localizarla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Málaga confirma el adiós al líquido anticera por una alfrombra antideslizante que evitará los resbalones
- Ibon Navarro: 'Duarte considera que es la estrella del equipo, pero le hemos convencido de que no es así
- Dani García, chef malagueño: 'Las mejores torrijas del mundo se hacen con pan de leche, un poquito de azúcar y vainilla en rama
- Málaga recibe la mayor biblioteca flotante del mundo: tarifas y visitas disponibles
- Málaga recupera pozos en el Bajo Guadalhorce para garantizar el suministro de agua ante la sequía
- La nueva vida de los caballos de Málaga tras el fin del servicio: así son los santuarios donde descansan
- El Grupo Moraval abrirá en septiembre su residencia de 360 plazas orientada a estudiantes junto a las Málaga Towers
- Los siete locales de Málaga elegidos por la Guía Repsol para conocer esta Semana Santa